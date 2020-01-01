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Friend3
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F3
Friend3 是一款领先的社交 dApp，任何人都可以在 Web3 世界中结交朋友并获利。 我们透过提供可客制化的按团体付费社群并引入去中心化捐赠机制，为所有人提供被动收入，从而彻底改变社会货币化格局。 这增强了对内容创作者的直接经济激励，从而完成创作者经济的生态循环。
概况
币种名称
F3
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