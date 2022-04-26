ERUGO World Coin將基於虛擬現實的 metaverse 平台” ERUGO World”和實體經濟系統連接起來我們認為，metaverse 的真正完成應該超越虛擬世界，直接關係到現實世界。此次竣工的最大問題是，實際上，在虛擬世界中無法確保資產的可靠性。到目前為止,雖然有很多以 metaverse 自居的各種服務,但沒有成功的服務。基於數字的虛擬資產可自由生成與原始版本沒有兩樣的複印本。以這種方式製作的複製品，會引起市場過度的通貨膨脹或通貨緊縮，導致服務失敗。我們對此予以關注，研究了解決方案，正確答案是利用區塊鏈加密貨幣EWC。 EWC是幫助使用者在 metaverse ERUGO World 中的經濟活動體驗在現實中也能獲得相同體驗的完美手段。 EWC可以讓用戶的資產在 ERUGO World 和現實之間來回穿梭。 EWC是一種通道。