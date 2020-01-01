Everscale是一個快速、安全、可擴展的網絡，收費幾乎為零，由於其獨特的動態分片技術，每秒可處理高達100萬筆交易。該網絡最初是建立在Durov兄弟的TON概念，然後作為一個獨立的實體推出。 Everscale的變化是由網絡的蓬勃發展所決定的，它遠遠超越了TON的原始技術，並圍繞其平台和產品建立了一個完整的生態系統，充滿了自己的節點和技術。該生態系統具有一系列產品，包括DEX和與其他區塊鏈的橋樑。