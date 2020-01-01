以太坊网路进行越来越多的应用和智慧合约。随着资源使用量的增加，以太坊网路变得拥堵，转帐和调用合约消耗的 GAS 费用激增。在这种情况下，与以太坊 Express 网路类似，Layer 1 将更具竞争力和优势。