Cryptomines是一款賺取NFT的遊戲，您可以通過獲得采礦權來獲得進步。MP受到你目前鑄造和雇傭的工人數量的限製，你擁有的采礦能力越大，聯邦會解鎖更多的選擇，困難越大，在最困難的星球上等待著更多的回報。