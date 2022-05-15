ENTERBUTTON (ENTC) 致力於構建一個在區塊鏈生態系統和娛樂業務之間建立和諧關係的項目，並基於其在娛樂界的公信力和影響力，力求向全球公众提供和分发一流的NFT娱乐产品。 ENTERBUTTON（ENTC）建立了以娱乐为根基的泛文化生态系统的基石。 通過ENTC NFT Collection和區塊鏈技術，ENTC的願景是傳播記錄和維護文化藝術的重要性，並創造一個讓De-fi生態系統用戶可以在穩定的平台運行下共存的ENTC宇宙。 隨著 NFT 與元界、娛樂和 P2E 遊戲的融合，世界將熟悉它。 在世界娛樂 NFT 內容的中心，有 ENTC。