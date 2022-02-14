Elvantis - 在這裏，你會發現整個宇宙的奇蹟、寶藏、新世界、活動、戰鬥和更多的東西！我們的使命是將藝術--遊戲和收入結合在一起，創造一個驚心動魄的銀河體驗，並在玩家/投資者中建立一個強大的社區，創造一個真正的生物體，並自我維持和盈利。我們想讓你Elvantinize，讓人類和外星人之間的聯繫變得更加緊密。