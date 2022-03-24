Elrond 是一種分佈式事務計算協議，它依賴於分片狀態架構和安全的權益證明共識機制。雖然大多數其他區塊鍊網絡需要定制硬件和高能耗，但 Elrond 在普通計算機上運行。 通過採用分片（一種並行化數據和交易處理的方法），Elrond 的性能將隨著加入網絡的計算機數量而增加，達到每秒超過 100,000 筆交易，同時變得越來越去中心化。