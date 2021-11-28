Egoras 協議的誕生標誌著從基於池的借貸策略到基於代幣的策略的轉變。貸方通過將信用代幣抵押在池合約中來提供流動性。同時在同一個合約中，可以通過放置抵押品來借入集合資金。貸款不需要依賴集合資金，而是依賴信用代幣的流動性。