三星遊戲的 EVERY GAME 是一個遊戲平臺項目，吸引了來自合作夥伴和獨立遊戲開發商的區塊鏈遊戲。 EGMAE 代幣用於玩遊戲和購買物品，它還用於 NFT 市場中的內容購買和傭金。NFT 市場也將在跨鏈和其他網絡上支付。