Eden 是一個可選的、非共識破壞性的以太坊區塊交易排序協議，它允許網絡參與者保證放置和防止任意重新排序。該系統提供了一套透明且公平的規則來對每個區塊內的交易進行排序。隨附的代幣獎勵系統為區塊生產者實現 MEV 利潤，以最大限度地提高網絡安全性。