Endless Battlefield項目，簡稱eb，是採用ue引擎製作的戰爭探索沙盒類的軍事元宇宙。以星球為地圖，包含採集模塊、狩獵釣魚模塊、捏臉模塊、建造模塊、聯盟模塊、戰爭模塊、製造模塊、交易行模塊的玩法。同時支持第一、三人稱的FPS遊戲，同時滿足體驗攻城略地、馳騁沙場的遊戲狂人玩家；滿足遊玩、狩獵、釣魚、建造房屋的休閒娛樂玩家；滿足P2E的氪金打材料賺錢玩家。六種FPS競技玩法，玩家享受競技樂趣的同時得到P2E收益。