DNAxCAT是一款基於BSC（幣安智能鏈）網絡的去中心化遊戲應用。 遊戲基於DNAxCAT世界觀虛擬出一個數字貓寵物世界，玩家可以在這個世界裏撫養和繁殖出各種各樣可愛的貓咪，並與其一起在冒險世界裏並肩戰鬥。