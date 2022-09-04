Delio (DSP) 是 Delio 加密金融生态系统的治理代币。 Delio (DSP) 在 Delio Crypto-bank 的加密资产服务中扮演着重要角色，例如承载 APY 的钱包、加密货币借贷、现金贷款、NFT 市场和虚拟资产管理，统称为 Delio Services。 它也是 Delio 协议的治理代币，允许持有者对未来的发展决策进行影响和投票。 Delio（DSP）的所有者可以参与Delio的治理、投票、各种收益农业活动，并从交易费用中受益。 用户持有的 Delio (DSP) 越多，用户在 Delio 生态系统中的投票权就越大。 除了生态系统中的主要治理功能外，DSP 奖励和 DSP 支持的金融产品正在进一步开发中。