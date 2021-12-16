DoDreamChain是以海外留學生爲中心的區塊鏈網絡。 通過改善海外留學生從準備階段到在韓國定居的經驗並透明和被認證的信息， 提高留學生的滿意度。 基於信譽招收的留學生中途落選率將會被降低,最終將會提升國家及有關機構的品牌形象,提高管理效率。