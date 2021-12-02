Drops DAO 為 NFT 和 DeFi 資產提供貸款，為它們提供急需的效用。該協議使用貸款池，使任何類型的 NFT 資產都可以用作抵押品——從收藏品和元宇宙項目到金融 NFT。 用戶可以利用閒置的 NFT 和 DeFi 代幣獲得貸款並賺取額外收益。