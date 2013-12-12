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DOGE
Dogecoin，有人稱作""狗狗幣/狗幣""，誕生於2013年12月8日，基於Scrypt演算法，是國際上用戶數僅次於比特幣的第二大虛擬貨幣 。狗幣系統上線後，由於reddit的助力(這網站上面的Doge內容氾濫得可怕)，流量呈現爆發式發展，不過兩周的時間，狗狗幣已經鋪開了專門的博客、論壇，截止2015年6月9日，市值達到1億。由於沒有預挖，狗幣分發公平，慈善、打賞文化深得人心，用戶發展驚人迅速。2015年6月9日狗幣客戶端地址數160萬，是萊特幣5倍多；客戶端活躍地址數，比特幣為19.6萬，狗幣8.3萬，萊特幣1.1萬；國外twitter關注數15萬多用戶，是比特幣1.7倍，萊特幣6倍，facebook點贊數和比特幣持平，遠超萊特幣 。日真實交易量長期雄踞虛擬幣前三，這還是沒有上大平臺前取得的成績 。企業互聯網時代最大的價值就是龐大用戶，狗狗幣用戶基數用了一年時間達到比特幣用戶數的三分之一，萊特幣的四倍。
概况
币种名称
狗狗幣
发行时间
2013-12-12 00:00:00
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