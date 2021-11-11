DOE 為生態系統提供動力的強大 ERC20。 DOE 是一種以社區為中心的 DeFi 加密貨幣代幣，也是 Dogs Of Elon NFT 的伴侶。 可以抵押 DOE 以被動賺取更多 DOE、renDOGE 和 SHIB。