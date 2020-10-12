市场
买币
交易
合约交易
理财
ETFs
Mobile
请扫描下载MEXC APP，享受流畅的交易体验
无法下载？
Windows客户端
查看更多
简体中文
USD
English
Tiếng Việt
Indonesia
한국어
North America
Philippines
Português
Türkçe
India
Pусский
日本語
Español
Deutsch
Italiano
MEXC Futures
MEXC ETF
MEXC Arabic-عربي
MEXC Academy Vietnam
MEXC港臺交流群
DODO
DODO/USDT
0.1137
0.00%
$
0.00
24h 最高价
0.1156
24h 最低价
0.1129
24h 成交量 (DODO)
901.40K
24h 成交额 (USDT)
101.32K
24h 最高价
0.1156
24h 最低价
0.1129
24h 成交量 (DODO)
901.40K
24h 成交额 (USDT)
101.32K
k线
通证信息
基础版
TradingView
深度图
Loading..
DODO
DODO是基於主動做市商演算法的下一代鏈上流動性基礎設施。DODO作為一個去中心化交易平臺，採用資金池模式，純鏈上交易，支持新資產的無成本發行。
概况
币种名称
DODO
发行时间
-
相关链接
官网
区块查询
发行价格
--
发行总量
1,000,000,000
委托订单
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
价格(USDT)
(DODO)
(USDT)
0.1137
≈
$
0.00
最新成交
数量(DODO)
价格(USDT)
数量
(DODO)
时间
现货交易
5X-X 合约交易
ETF
划转
买入 DODO
卖出 DODO
限价
市价
可用
--
USDT
充值
买入价
USDT
买入量
DODO
成交额
USDT
买入 DODO
可用
--
DODO
充值
卖出价
USDT
卖出量
DODO
成交额
USDT
卖出 DODO
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
资产管理
隐藏其他交易对
交易对
时间
类型
方向
全部
买
卖
价格
订单数量
完成度
金额
触发条件
全部撤单
全部
限价委托
限价止盈止损
只做Maker
API 文档
API 文档
媒体社群
English
Tiếng Việt
Indonesia
한국어
North America
Philippines
Português
Türkçe
India
Pусский
日本語
Español
Deutsch
Italiano
MEXC Futures
MEXC ETF
MEXC Arabic-عربي
MEXC Academy Vietnam
MEXC港臺交流群
提交工单
提交工单
在线客服
在线客服
© 2022 MEXC.COM
欢迎来到MEXC
好资产，在MEXC
关于我们
关于
用户协议与隐私政策
风险告知
新手学院
公告中心
App Publisher
MEXC Blog
服务
客户端下载
费率
大客户权益
邀请好友
Affiliate
MEXC Pioneer
上币申请
OTC商家申请
支持
机构服务
API文档
官方验证通道
司法协助legal@mexc.com
帮助中心
商务合作
机构合作
媒体合作
提交工单
投诉与建议
产品建议
如何购买
加密货币信息
加密货币价格
社区
English
Tiếng Việt
Indonesia
한국어
North America
Philippines
Português
Türkçe
India
Pусский
日本語
Español
Deutsch
Italiano
MEXC Futures
MEXC ETF
MEXC Arabic-عربي
MEXC Academy Vietnam
MEXC港臺交流群
MEXC Exchange
MEXC SEA
MEXC Derivatives
MEXC Philippines
MEXC Português
MEXC بالعربية
MEXC Research
MEXC Türkiye
MEXC 사랑방
MEXC North America
MEXC Italiano
MEXC 日本語
MEXC Deutsch
MEXC_ZH
MEXC Exchange
MEXC Português
MEXC-Arabic
MEXC Global
MEXC_ZH
© 2022 MEXC.COM