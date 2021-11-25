DinoX 基于以太坊和 Polygon 網絡，是具有收藏、 交易 、交互特性的恐龍NFT。 DinoX團隊 成員是一群技術分子，他們對區塊鏈技術、游戲、加密貨幣有濃厚的興趣，衕時對恐龍充滿熱情。該團隊緻力于爲收藏家和玩家構建複雜的 NFT 游戲體驗。 團隊正在創建一款融合了颱式機和手持設備流行類型的游戲。置身于DINOX 世界的島上，您會髮現自己被各種恐龍包圍。游戲特色和核心思想是講恐龍置于塊鏈，從而讓用戶可以數字化地擁有它們，照顧它們，繁殖它們，訓練它們，併與占領島嶼的各種生物戰鬥。游戲易于上手， 衕時還具有複雜的設計來服務不衕的玩家水平。 在 MVP髮布後，用戶將可以通過 staking 功能養殖 8000 個恐龍蛋。