DeFi貨幣市場（DMM）DAO的治理代幣DMG是社區用來管理和發展DMM生態系統和基礎協議的工具。在我們尋求建立充滿活力的全球社區時，DMG是至關重要的組件，它將引起廣泛的參與並減輕集中式治理風險。具體而言，DMG通過DMM DAO來實現對生態系統的治理，該DMM DAO對以太坊智能合約及其相鄰資產具有控制權。DMG的所有權表示有權管理DMM協議的參數和DMM生態系統產生的超額收益，以及對圍繞將新資產引入生態系統的能力和決策進行治理的權利類型和資產位置。 DMG是Compound的COMP治理代幣的一個分支，具有附加功能。