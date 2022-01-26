DarkShield Game Studio 專注於視頻遊戲的開發，我們開發 2D 和 3D RPG 視頻遊戲。 DarkShield Games 基於深入研究在遊戲行業和加密貨幣世界之間建立了聯繫。 所有的DarkShield遊戲將整合我們的NFT和積分系統，並在其生態系統中只使用官方DarkShield代幣。因此，在DarkShield生態系統中，你永遠不會對選擇感到厭倦。