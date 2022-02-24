Etherisc 是一個開源、去中心化的保險協議，可以共同創建下一代保險產品和應用程序。 Etherisc 徹底改變了一個以消費者體驗差和市場服務不足為特徵的行業，旨在為保險業創造一個新時代，其特點是為所有人提供更公平、負擔得起和可獲得的保險。