Dione 是 Dione 协议的原生代币；一个旨在提高公众购买去中心化代币的便利性的生态系统。Dione 将重点放在缩小现实世界问题与 DeFi 空间之间差距的发展上——创建一个由可再生能源驱动的系统。将便利性和更安全的去中心化未来相结合，都有人的共同点。Dione Protocol 以人为本，首先建立一个强大的社区，以进入一个强大的去中心化未来。