DfiStarter有四大核心板塊，包括技術服務，爲基於DFINITY的應用項目提供標準通證發行、Staking智能合約部署等；基於DFINITY的鏈上交易平臺DDEX，爲所有DFINITY資產提供鏈上交易服務；預言機，提供鏈下通用的數據協議；借貸等金融衍生品服務，提高整體DFINITY資產的流動性。