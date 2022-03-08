DeFiato 是一個中心化 DeFi (CeDeFi) 平台，它將中心化平台對用戶端友好的功能與整個 DeFi 服務領域相結合，所有用戶（即使是缺乏或沒有領域經驗的用戶）都可輕鬆享受 DeFi 服務，例如swap、挖礦、借貸等。