DOMANI 协议是区块链上的数字资产管理基础设施，允许任何人创建、铸造和赎回 XTF 资金。每个 XTF 基金都是一个 ERC20 代币，具有自己的地址和合约，允许用户像任何其他代币一样持有、交易、转让、赎回和使用 XTF 基金。 XTF 基金也是可组合的，下游（与任何 ERC20 一样，它们可以被其他协议用作任何 DeFi 应用程序的抵押品或基础）和上游（它们可以持有各种其他 ERC20，如去中心化期权、产生收益的代币、流动资金池等。）