mexc
市场币币交易
HOT
合约交易

交易

Mobile
请扫描下载MEXC APP，享受流畅的交易体验
无法下载？
Windows客户端查看更多

Domani Protocol

DEXTF/USDT
----
--
24h 最高价
0.00000
24h 最低价
0.00000
24h 成交量 (DEXTF)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
24h 最高价
0.00000
24h 最低价
0.00000
24h 成交量 (DEXTF)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
k线
通证信息
Loading..
基础版
TradingView
深度图
DEXTF
DOMANI 协议是区块链上的数字资产管理基础设施，允许任何人创建、铸造和赎回 XTF 资金。每个 XTF 基金都是一个 ERC20 代币，具有自己的地址和合约，允许用户像任何其他代币一样持有、交易、转让、赎回和使用 XTF 基金。 XTF 基金也是可组合的，下游（与任何 ERC20 一样，它们可以被其他协议用作任何 DeFi 应用程序的抵押品或基础）和上游（它们可以持有各种其他 ERC20，如去中心化期权、产生收益的代币、流动资金池等。）
概况
币种名称
DEXTF
发行时间
--
相关链接
发行价格
--
发行总量
100,000,000
委托订单
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

价格(USDT)

(DEXTF)

(USDT)

0.00000$0.00
最新成交
数量()
价格()
数量()
时间
币币交易
5X-X 合约交易
币币交易
5X-X 合约交易
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
买入 DEXTF
卖出 DEXTF
限价
市价
划转
可用-- USDT
买入价USDT
买入量DEXTF
成交额USDT
可用-- DEXTF
卖出价USDT
卖出量DEXTF
成交额USDT
当前委托 (0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
当前委托 (0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
交易对
时间
类型
方向
全部
价格
订单数量
委托金额
完成度
触发条件
全部撤单
全部
限价委托
限价止盈止损
只做Maker
网络稳定
API 文档
API 文档
媒体社群
提交工单
提交工单
在线客服
在线客服
Loading...