Dexe.network（或者說Dexe）是一個線上、去中心化和自治的加密貨幣資產組合環境，通過自治的智能合約運行，其中包括用於虛擬貨幣分配，自動重新平衡的工具，並消除了轉移數字錢包詳細資訊的風險，例如 私鑰和API或任何虛擬貨幣數據提供給第三方，以及解決DeFi框架內用戶與成功交易者之間不存在分散互連的問題。