DEGO是實現可持續DeFi生態系統的全新理念。DEGO採用模組化組合設計理念，將不同的產品組合到一個系統中，以達到1+1>2的效果。作為在以太坊區塊鏈上發佈的生態系統的治理代幣，DEGO賦予用戶在獲得UNI-V2LP後通過抵押DEGO參與DEGODAO治理系統的權利。DEGO可用於生態系統的治理，抵押，費用和其他場景。