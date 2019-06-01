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DAPPT
Dapp.com是一個數據分析驅動的去中心化應用商店，讓每個人便捷地發現，分析和使用所有dapp。作為未來去中心化應用的統一入口，Dapp.com通過一系列的產品模組及工具將去中心化應用推向成熟。通過收集所有區塊鏈上的交易活動和用戶操作的數據並應用自定義演算法,Dapp.com為用戶提供市場上每個dapp的可信分析，幫助洞察出優秀的應用。通過商店錢包以及去中心化的MIN工具，實現用戶對各個鏈上應用的無門檻使用，擺脫各個鏈上錢包工具的重複安裝。同時Dapp.com將面向開發者和用戶發佈跨鏈Dapp開發工具，開發者可以根據需求將dapp切換或擴展部署至最適合他們業務選擇的區塊鏈。去中心化技術為改變我們生活的世界提供了無限的可能性，而Dapp.com將這些可能性變為現實。
概况
币种名称
DAPPT
发行时间
2019-06
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