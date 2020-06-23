Dai 是來自 MakerDAO 項目的以太坊 ERC20 代幣。 MakerDAO (MKR) Maker 是以太坊區塊鏈上的一個去中心化自治組織，旨在最大程度地減少其自己的穩定代幣 Dai 的價格波動。 Dai 是一種加密貨幣，可以自動對緊急市場狀況做出反應，以穩定其相對於世界主要貨幣的價值。 Dai 由 Dai 穩定幣系統創建，這是一個運行在以太坊區塊鏈上的去中心化平台。