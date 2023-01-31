D3D SOCIAL是第一个建立在BSC链上的社交化金融。社交化金融是基于区块链的社交媒体的下一个进化步骤。我们的目标受众是所有喜欢社交的人。 它利用了区块链的所有优势，同时添加了非同质化代币 (NFTs) 和 DeFi 服务。