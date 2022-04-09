CROWD的最終目標是提供一個框架，讓個人投資者在初創區塊鏈項目的初始融資階段就有平等的機會。CROWD是一個基於Binance智能鏈的IDO平臺，爲有前途的年輕區塊鏈項目提供資金，在Binance智能鏈下具有更快的交易和低費用的優勢。