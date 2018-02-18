Cortex的目標是打造一個真正去中心化的人工智慧自製系統，在區塊鏈上提供最先進的機器學習模型。用戶可以使用Cortex區塊鏈上的AI智能合約來進行推斷。Cortex的目標之一還包括實現一個機器學習平臺，允許用戶在平臺上發佈任務，提交AI DApps (人工智慧去中心化應用)。