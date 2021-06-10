加密大亨（CryptoTycoon）由一套經濟系統所運行，裡面涵蓋BNB、BUSD、USDT、CTT 等多樣性的加密資產，以迎合BSC 上各人群的使用需求，同時加密大亨的治理資產CTT，在創世之處總量就僅限100 萬枚，並寫入了5% 鏈上轉賬手續費銷毀的機制，同時還有遊戲內的回購設定，減少CTT 的市場流通。