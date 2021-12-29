由位於美國、加拿大、韓國、尼日利亞和愛沙尼亞的團隊於2019年4月4日推出，Creditcoin旨在解決新興市場中無銀行賬戶且缺乏信用體系的問題。那些無法在銀行系統借款的人不得不向非銀行借款。然而，非銀行的信貸記錄不被銀行接受，因爲他們無法信任這些數據。該項目旨在通過在公共區塊鏈上客觀地記錄信貸交易歷史來解決這類問題。