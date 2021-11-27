WORLD OF CRYPTIA 是一款全面的 RPG 奇幻遊戲，玩家扮演冒險家的角色，從一個古老的廢墟前往另一個廢墟，收集 NFT 寶藏，他們可以用這些寶藏來強化他們的 NFT 和免費遊戲英雄。 該遊戲由 RikkeiSoft（越南）的區塊鏈研究人員和 Gianty Inc.（日本）的遊戲開發人員帶給您。