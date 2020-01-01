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CRV
Curve是一個以太坊上的去中心化流動池交易所，提供極其高效的穩定幣交易。Curve於2020年1月上線，它能夠讓用戶以低滑點、低手續費交易穩定幣。用戶可以在提供流動性的時候捕獲其平臺的交易費用，同時其接入了DeFi協議iearn和Compound，為流動性提供者提供額外收益，自動化兌換的方式也對用戶使用更加友好。
概况
币种名称
CRV
发行时间
--
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官网
区块查询
发行价格
--
发行总量
3,303,030,299
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