Curve是一個以太坊上的去中心化流動池交易所，提供極其高效的穩定幣交易。Curve於2020年1月上線，它能夠讓用戶以低滑點、低手續費交易穩定幣。用戶可以在提供流動性的時候捕獲其平臺的交易費用，同時其接入了DeFi協議iearn和Compound，為流動性提供者提供額外收益，自動化兌換的方式也對用戶使用更加友好。