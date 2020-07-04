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CRO
Crypto.com Chain成為: “無論在哪，您都能免費通過任何加密貨幣進行支付與收款”的最佳方式。堅信，去中心化是為每個人建立一個更美好的社會的重要合成結構，並且加速全球經濟對加密貨幣的轉型，從而協助世界向這一個方向前進。CRO會通過建立一個加密貨幣專案網路來實現這一個目標，另一方面，也會專注於發展商家接受加密貨幣作為一種支付形式的能力。讓Crypto.com Chain成為高性能的原生區塊鏈解決方案，並且實現全球加密貨幣消費者和商戶之間安全與低成本的無縫交易體驗。
概况
币种名称
CRO
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