CROWN 是第一个全球娱乐代币，通过将传统知识产权 (IP) 与区块链技术联系起来，以增强业务并为 CROWN 代币持有人和社区创造额外价值。我们的代币持有者将接触到快速增长的知识产权、NFT 和 Metaverse 领域，同时从我们的生态系统中获得奖励、利益和特权。我们得到了价值数百万美元的制作公司的支持，积压了多年的知识产权，并与业内最优秀的公司建立了深厚的合作伙伴关系。我们相信知识产权的力量。一个故事的 IP 可以扩展到其他快速增长的行业，例如游戏、漫画、小说、商品、系列、电影和 NFT。