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CRF
Crafting是一个创新的合成资产发行和交易平台，支持发行合成资产，例如稳定币和债券和其他衍生品、以及来自NFT的碎片化资产，甚至更复杂的可编程合成资产。 Crafting使用类似Synthetix的SDP交易模式，聚合单个资产 （交易对）的流动性并实现零滑点交易。 Crafting作为合成资产发行平台，需要资产质押才能产生合成资产，Crafting支持多种资产的质押，包括BTC/ETH/NEAR/Aurora甚至NFT，比如Punk和各种Gamefi游戏资产，可以带来更多的用户,基于INK开发的适配WASM ! 目前己准备好部署在 Near、Aurora、以太坊链上。
概况
币种名称
CRF
发行时间
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发行价格
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2,000,000,000
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