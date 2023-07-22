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CRE
Carry是一个Web3原生广告平台，帮助Web3项目获取更多用户，同时帮助用户通过完成任务获得更多奖励。作为连接用户和项目的桥梁，Carry不仅是任务发布的工具， 也是全网络包括Web2用户进入Web3世界的流量入口：用户开始从平台了解不同的项目活动，并留下不同交互行为的记录。
概况
币种名称
CRE
发行时间
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