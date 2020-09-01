Cypherium 是一個採用混合共識機制（POW+ HotStuff-BFT）的公有鏈，支持 Java 虛擬機及編程語言的智能合約，降低智能合約開發門檻並對接龐大而完善的 Java 生態。Cypherium 的願景是將區塊鏈技術帶入大規模商用時代。通過搭建了 POW+HotStuff 的雙層架構，分離智能合約執行與驗證，從而達到更好地解決區塊鏈的可擴展性問題，並保持完全無需許可去中心化。