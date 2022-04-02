Covenant Child旨在建立一個去中心化的遊戲服務環境作爲其首要任務，並有望從現有的Play-to-Earn（P2E）結構中展現出一個更加進化的遊戲性能生態系統。Covenant Child是一款獨特的戰略RPG遊戲。它的開發是爲了讓任何人都能通過結合用戶友好的可操作性和角色的發展進程，快速而方便地體驗到遊戲賺錢（P2E）的元素。