COVER將是一個改變遊戲規則的產品，激勵你保護自己免受智能合約、DeFi和加密整體相關的風險。COVER由$SAFE2升級而來（$SAFE2由$SAFE升級而來）。其目標是保護當前SAFE代幣持有者，使其免於因當前養殖收益而進一步膨脹。