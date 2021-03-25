Convergence Finance是一個去中心化可互換資產協議，旨在將現實世界的資產敞口與去中心化金融（DeFi）的流動性聯繫起來。從而使DeFi參與者能夠接觸到真實的資產。Convergence是第一個在DeFi領域中實現曝光真實資產價值的自動化做市協議（AMM）。方法是在一個新穎、且良好用戶體驗的介面上將封裝證券（WST）並與其他DeFi協議連接在一起。