Cogecoin 是一種開源的點對點加密貨幣。我們的使命是拯救世界各地的貧困動物。$COGE 將捐贈給動物福利組織。我們希望世界上所有的動物都能過上幸福的生活。為此，所有人都必須以愛和同情心共同努力。愛所有可愛的動物。