Cocos BlockChain Expedition，簡稱“Cocos-BCX""，它的目標是打造一個完整的多平臺遊戲運環境，即為區塊鏈遊戲開發者提供開發過程中的便利性和完善性，同時也為區塊鏈遊戲用戶帶來全新的遊戲體驗和超越以往的遊戲形態，所有在遊戲內獲得的資產將完全屬於用戶。