Clover 是一個基於 Substrate 的 Polkadot 平行鏈。 Clover 致力於提供易於使用的區塊鏈基礎設施，打造一站式綜合基礎設施平臺，旨在為用戶降低門檻和成本，同時帶來豐厚的回報。