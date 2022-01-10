ColdStack將所有去中心化的雲，如Filecoin、Crust和Arweave連接到地球上最大的數據存儲網絡(超過3000 pb)。我們的目標是整合所有去中心化的雲生態系統，以創建有史以來最實惠、最友好、最容易使用的數據存儲。